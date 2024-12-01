Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1937 года F "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 13,88 гр
- Чистого серебра (0,4016 oz) 12,492 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,578,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1937
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1937 года со знаком F. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 4669 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 марта 2023
Сохранность XF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 28 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Где продать?
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