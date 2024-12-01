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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1937 года F "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1937 года F "Тип 1936-1939" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1937 года F "Тип 1936-1939" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 13,88 гр
  • Чистого серебра (0,4016 oz) 12,492 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,578,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1937
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1937 года со знаком F. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 4669 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

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Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхсмарок 1937 F на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1937 F на аукционе Ibrahim's Collectibles - March 5, 2023
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 марта 2023
Сохранность XF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1937 F на аукционе Russiancoin - April 28, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 28 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1937 F на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1937 F на аукционе Gärtner - February 7, 2020
Продавец Gärtner
Дата 7 февраля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1937 F на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1937 F на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1937 F на аукционе Künker - December 8, 2016
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1937 F на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рейхсмарок 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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