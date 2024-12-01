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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхспфеннига 1937 года F "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 2 рейхспфеннига 1937 года F "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 2 рейхспфеннига 1937 года F "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,34 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,487,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 2 рейхспфеннига
  • Год 1937
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1937 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 4336 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 450 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 рейхспфеннига 1937 F на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
548 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Германия 2 рейхспфеннига 1937 F на аукционе Stephen Album - May 21, 2016
Продавец Stephen Album
Дата 21 мая 2016
Сохранность PF65 RD CAMEO NGC
Цена
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