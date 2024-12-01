Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхспфеннига 1937 года F "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,34 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,487,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 2 рейхспфеннига
- Год 1937
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1937 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 4336 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 450 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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