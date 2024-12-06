Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхспфеннигов 1937 года J "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1937 года со знаком J. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1255 проданному на аукционе Numisbalt за 120 EUR. Торги состоялись 11 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 USD
Где продать?
Для продажи 5 рейхспфеннигов 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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