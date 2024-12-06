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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхспфеннигов 1937 года J "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1937 года J "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1937 года J "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Armin Michael Kohlross

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,991,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 5 рейхспфеннигов
  • Год 1937
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1937 года со знаком J. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1255 проданному на аукционе Numisbalt за 120 EUR. Торги состоялись 11 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numisbalt (1)
  • Stephen Album (1)
Германия 5 рейхспфеннигов 1937 J на аукционе Stephen Album - April 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 USD
Германия 5 рейхспфеннигов 1937 J на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Германия 5 рейхспфеннигов 1937 J на аукционе Katz - May 14, 2023
Продавец Katz
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 рейхспфеннигов 1937 J на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 рейхспфеннигов 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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