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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1937 года D "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1937 года D "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1937 года D "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,882,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1937
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1937 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 4347 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 410 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 рейхспфеннигов 1937 D на аукционе Ibrahim's Collectibles - November 10, 2024
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 10 ноября 2024
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1937 D на аукционе Klondike Auction - November 10, 2023
Продавец Klondike Auction
Дата 10 ноября 2023
Сохранность PF64 NGC
Цена
267 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1937 D на аукционе cgb.fr - November 14, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 14 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 10 рейхспфеннигов 1937 D на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 10 рейхспфеннигов 1937 D на аукционе WAG - August 4, 2013
Продавец WAG
Дата 4 августа 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

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