Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рейхспфеннигов 1937 года D "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,882,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 10 рейхспфеннигов
- Год 1937
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1937 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 4347 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 410 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 10 ноября 2024
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Продавец Klondike Auction
Дата 10 ноября 2023
Сохранность PF64 NGC
Цена
267 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Где продать?
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