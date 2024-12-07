Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхспфеннигов 1937 года D "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,992,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 5 рейхспфеннигов
- Год 1937
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1937 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 4340 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 480 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.
Сохранность
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