Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхспфенниг 1937 года A "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 67,180,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 1 рейхспфенниг
- Год 1937
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1937 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4660 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 320 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность PF63 BN PCGS
Цена
186 $
Цена в валюте аукциона 175 EUR
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2016
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Где продать?
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