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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1937 года A "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1937 года A "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1937 года A "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 67,180,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1937
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1937 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4660 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 320 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 рейхспфенниг 1937 A на аукционе Künker - November 8, 2024
Продавец Künker
Дата 8 ноября 2024
Сохранность PROOF
Цена
291 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Германия 1 рейхспфенниг 1937 A на аукционе Numisbalt - October 6, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 6 октября 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1937 A на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность PF63 BN PCGS
Цена
186 $
Цена в валюте аукциона 175 EUR
Германия 1 рейхспфенниг 1937 A на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Германия 1 рейхспфенниг 1937 A на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхспфенниг 1937 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхспфенниг 1937 A на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхспфенниг 1937 A на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхспфенниг 1937 A на аукционе Russiancoin - January 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1937 A на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 рейхспфенниг 1937 A на аукционе Katz - October 30, 2016
Продавец Katz
Дата 30 октября 2016
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхспфенниг 1937 A на аукционе Frühwald - July 31, 2016
Продавец Frühwald
Дата 31 июля 2016
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 1 рейхспфенниг 1937 A на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхспфенниг 1937 A на аукционе Künker - June 19, 2001
Продавец Künker
Дата 19 июня 2001
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рейхспфенниг 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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