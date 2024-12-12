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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1937 года F "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1937 года F "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1937 года F "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,934,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1937
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1937 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1110 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 260 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Katz (1)
Германия 10 рейхспфеннигов 1937 F на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1937 F на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
316 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1937 F на аукционе Frühwald - December 12, 2020
Продавец Frühwald
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1937 F на аукционе Heritage - July 19, 2012
Германия 10 рейхспфеннигов 1937 F на аукционе Heritage - July 19, 2012
Продавец Heritage
Дата 19 июля 2012
Сохранность AU58 NGC
Цена
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