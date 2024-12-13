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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1937 года E "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1937 года E "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1937 года E "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,700,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1937
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1937 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1484 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 100 EUR. Торги состоялись 14 марта 2021.

Сохранность
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  • Katz (1)
Германия 1 рейхспфенниг 1937 E на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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