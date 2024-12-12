Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхспфеннига 1937 года J "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,34 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 450,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 2 рейхспфеннига
- Год 1937
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1937 года со знаком J. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1824 проданному на аукционе Katz Auction за 11 EUR. Торги состоялись 3 июля 2019.
Сохранность
- Все фирмы
- Coinhouse (1)
- Katz (1)
Где продать?
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