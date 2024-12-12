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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхспфеннига 1937 года J "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 2 рейхспфеннига 1937 года J "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 2 рейхспфеннига 1937 года J "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,34 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 450,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 2 рейхспфеннига
  • Год 1937
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1937 года со знаком J. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1824 проданному на аукционе Katz Auction за 11 EUR. Торги состоялись 3 июля 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coinhouse (1)
  • Katz (1)
Германия 2 рейхспфеннига 1937 J на аукционе Coinhouse - June 26, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 26 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 2 рейхспфеннига 1937 J на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR

Где продать?

Для продажи 2 рейхспфеннига 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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