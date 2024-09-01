Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1937 года F (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 3,50 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,700,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1937
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1937 года со знаком F. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 513 проданному на аукционе Rio de la Plata за 35 USD. Торги состоялись 12 сентября 2023.
Сохранность
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- Katz (2)
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- Rio de la Plata (1)
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 35 USD
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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