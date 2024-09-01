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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1937 года F (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1937 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1937 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,50 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,700,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1937
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1937 года со знаком F. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 513 проданному на аукционе Rio de la Plata за 35 USD. Торги состоялись 12 сентября 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Katz (2)
  • Künker (1)
  • Rio de la Plata (1)
Германия 50 рейхспфеннигов 1937 F на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1937 F на аукционе Rio de la Plata - September 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 35 USD
Германия 50 рейхспфеннигов 1937 F на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1937 F на аукционе Künker - September 30, 1999
Продавец Künker
Дата 30 сентября 1999
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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