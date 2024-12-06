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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхспфеннига 1937 года D "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 2 рейхспфеннига 1937 года D "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 2 рейхспфеннига 1937 года D "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,34 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,016,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 2 рейхспфеннига
  • Год 1937
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1937 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 4518 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1000 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 рейхспфеннига 1937 D на аукционе Stephen Album - April 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 35 USD
Германия 2 рейхспфеннига 1937 D на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Германия 2 рейхспфеннига 1937 D на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 рейхспфеннига 1937 D на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где купить?
Германия 2 рейхспфеннига 1937 D на аукционе Coins.ee - December 17, 2024
Германия 2 рейхспфеннига 1937 D на аукционе Coins.ee - December 17, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2024
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

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