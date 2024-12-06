Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхспфеннига 1937 года D "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,34 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,016,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 2 рейхспфеннига
- Год 1937
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1937 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 4518 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1000 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 35 USD
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