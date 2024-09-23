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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1937 года J (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1937 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1937 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,50 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 300,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1937
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1937 года со знаком J. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3401 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 320 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2018.

Сохранность
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  • Gorny & Mosch (2)
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  • Höhn (3)
  • Künker (6)
  • Rauch (1)
  • Schulman (1)
  • Solidus Numismatik (4)
  • WAG (6)
  • Westfälische (1)
Германия 50 рейхспфеннигов 1937 J на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1937 J на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1937 J на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 64 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1937 J на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU
Цена
379 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1937 J на аукционе Schulman - July 28, 2022
Продавец Schulman
Дата 28 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1937 J на аукционе Höhn - July 23, 2022
Продавец Höhn
Дата 23 июля 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1937 J на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1937 J на аукционе Frühwald - October 30, 2021
Продавец Frühwald
Дата 30 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1937 J на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1937 J на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1937 J на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1937 J на аукционе HIRSCH - September 28, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1937 J на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1937 J на аукционе WAG - February 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1937 J на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1937 J на аукционе Solidus Numismatik - May 20, 2017
Продавец Solidus Numismatik
Дата 20 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1937 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1937 J на аукционе Solidus Numismatik - February 18, 2017
Продавец Solidus Numismatik
Дата 18 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1937 J на аукционе Felzmann - November 9, 2016
Продавец Felzmann
Дата 9 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1937 J на аукционе Solidus Numismatik - October 8, 2016
Продавец Solidus Numismatik
Дата 8 октября 2016
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1937 J на аукционе WAG - June 5, 2016
Продавец WAG
Дата 5 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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