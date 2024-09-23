Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1937 года J (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 3,50 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 300,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1937
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1937 года со знаком J. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3401 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 320 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2018.
Сохранность
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- WAG (6)
- Westfälische (1)
Продавец Schulman
Дата 28 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 20 мая 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Felzmann
Дата 9 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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