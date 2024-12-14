Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рейхспфеннигов 1937 года G "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,131,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 10 рейхспфеннигов
- Год 1937
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1937 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1918 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 44 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2019.
Сохранность
- Все фирмы
- Aurea (1)
- Grün (1)
- Künker (3)
- Russiancoin (1)
- WAG (2)
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 160 RUB
Где продать?
Для продажи 10 рейхспфеннигов 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск