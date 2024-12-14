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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1937 года G "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1937 года G "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1937 года G "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,131,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1937
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1937 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1918 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 44 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aurea (1)
  • Grün (1)
  • Künker (3)
  • Russiancoin (1)
  • WAG (2)
Германия 10 рейхспфеннигов 1937 G на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 160 RUB
Германия 10 рейхспфеннигов 1937 G на аукционе Aurea - September 10, 2020
Продавец Aurea
Дата 10 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1937 G на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1937 G на аукционе Künker - May 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 мая 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 10 рейхспфеннигов 1937 G на аукционе Künker - December 6, 2018
Продавец Künker
Дата 6 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1937 G на аукционе Künker - March 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 марта 2018
Сохранность AU
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1937 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1937 G на аукционе WAG - June 5, 2016
Продавец WAG
Дата 5 июня 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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