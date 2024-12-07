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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1937 года F "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1937 года F "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1937 года F "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11,058,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1937
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1937 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 2496 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 200 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
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  • Katz (1)
  • Künker (2)
Германия 1 рейхспфенниг 1937 F на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1937 F на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Германия 1 рейхспфенниг 1937 F на аукционе Künker - October 7, 2008
Продавец Künker
Дата 7 октября 2008
Сохранность PROOF
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR

Где продать?

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