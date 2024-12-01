Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рейхспфеннигов 1937 года J "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1937 года со знаком J. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 2726 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 1450 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
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