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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1937 года J "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1937 года J "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1937 года J "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Grossgmain-numis

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,439,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1937
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1937 года со знаком J. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 2726 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 1450 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
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Германия 10 рейхспфеннигов 1937 J на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Германия 10 рейхспфеннигов 1937 J на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
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