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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхспфеннига 1937 года A "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 2 рейхспфеннига 1937 года A "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 2 рейхспфеннига 1937 года A "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,34 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 34,404,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 2 рейхспфеннига
  • Год 1937
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1937 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2499 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 525 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 рейхспфеннига 1937 A на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Германия 2 рейхспфеннига 1937 A на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Германия 2 рейхспфеннига 1937 A на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Германия 2 рейхспфеннига 1937 A на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
Германия 2 рейхспфеннига 1937 A на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Германия 2 рейхспфеннига 1937 A на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 2 рейхспфеннига 1937 A на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 рейхспфеннига 1937 A на аукционе Heritage - April 24, 2016
Германия 2 рейхспфеннига 1937 A на аукционе Heritage - April 24, 2016
Продавец Heritage
Дата 24 апреля 2016
Сохранность PF63 RB PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхспфеннига 1937 A на аукционе Künker - March 10, 2000
Продавец Künker
Дата 10 марта 2000
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 рейхспфеннига 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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