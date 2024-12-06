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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1937 года E "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1937 года E "Тип 1936-1939" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1937 года E "Тип 1936-1939" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 13,88 гр
  • Чистого серебра (0,4016 oz) 12,492 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,490,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1937
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1937 года со знаком E. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 844 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 50 EUR. Торги состоялись 9 ноября 2016.

Сохранность
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  • TMAJK sro (1)
Германия 5 рейхсмарок 1937 E на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Германия 5 рейхсмарок 1937 E на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1937 E на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1937 E на аукционе Katz - June 7, 2020
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1937 E на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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