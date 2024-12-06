Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1937 года D "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Auktionshaus Felzmann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 13,88 гр
- Чистого серебра (0,4016 oz) 12,492 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,173,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1937
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1937 года со знаком D. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 42321 проданному на аукционе Stack's Bowers за 327 USD. Торги состоялись 5 ноября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Tauler & Fau (1)
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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