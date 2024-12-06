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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1937 года D "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1937 года D "Тип 1936-1939" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1937 года D "Тип 1936-1939" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 13,88 гр
  • Чистого серебра (0,4016 oz) 12,492 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,173,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1937
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1937 года со знаком D. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 42321 проданному на аукционе Stack's Bowers за 327 USD. Торги состоялись 5 ноября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхсмарок 1937 D на аукционе Katz - August 30, 2024
Продавец Katz
Дата 30 августа 2024
Сохранность UNC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1937 D на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1937 D на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность AU
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1937 D на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1937 D на аукционе Katz - June 29, 2023
Продавец Katz
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1937 D на аукционе MUNZE - December 11, 2021
Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1937 D на аукционе Tauler & Fau - October 19, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1937 D на аукционе Felzmann - July 4, 2018
Продавец Felzmann
Дата 4 июля 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1937 D на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1937 D на аукционе Stack's - November 11, 2015
Германия 5 рейхсмарок 1937 D на аукционе Stack's - November 11, 2015
Продавец Stack's
Дата 11 ноября 2015
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рейхсмарок 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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