Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рейхспфеннигов 1937 года A "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 36,830,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 10 рейхспфеннигов
- Год 1937
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1937 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3469 проданному на аукционе Auction World за 110000 JPY. Торги состоялись 18 июля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Tauler & Fau (1)
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2023
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 19 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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