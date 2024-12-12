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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1937 года A "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1937 года A "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1937 года A "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 36,830,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1937
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1937 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3469 проданному на аукционе Auction World за 110000 JPY. Торги состоялись 18 июля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
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  • Katz (3)
  • Künker (2)
  • Solidus Numismatik (1)
  • Sonntag (1)
  • Tauler & Fau (1)
Германия 10 рейхспфеннигов 1937 A на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
543 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1937 A на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1937 A на аукционе Anticomondo - October 6, 2023
Продавец Anticomondo
Дата 6 октября 2023
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1937 A на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2023
Сохранность PF64 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 10 рейхспфеннигов 1937 A на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
******
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Германия 10 рейхспфеннигов 1937 A на аукционе Tauler & Fau - October 19, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 10 рейхспфеннигов 1937 A на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1937 A на аукционе Solidus Numismatik - January 26, 2021
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 января 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 10 рейхспфеннигов 1937 A на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
******
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Германия 10 рейхспфеннигов 1937 A на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 10 рейхспфеннигов 1937 A на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 10 рейхспфеннигов 1937 A на аукционе Katz - October 30, 2016
Продавец Katz
Дата 30 октября 2016
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Германия 10 рейхспфеннигов 1937 A на аукционе Höhn - October 22, 2016
Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 10 рейхспфеннигов 1937 A на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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