10 рейхспфеннигов 1937 года A "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1937 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3469 проданному на аукционе Auction World за 110000 JPY. Торги состоялись 18 июля 2020.

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