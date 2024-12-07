Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхспфеннига 1937 года E "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,34 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 2 рейхспфеннига
- Год 1937
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1937 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 2947 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 360 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2022.
Сохранность
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- Russiancoin (1)
- WAG (1)
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 220 RUB
Где продать?
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