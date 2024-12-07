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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхспфеннига 1937 года E "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 2 рейхспфеннига 1937 года E "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 2 рейхспфеннига 1937 года E "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,34 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 2 рейхспфеннига
  • Год 1937
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1937 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 2947 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 360 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aurea (1)
  • Coinhouse (1)
  • Grün (3)
  • Katz (1)
  • Russiancoin (1)
  • WAG (1)
Германия 2 рейхспфеннига 1937 E на аукционе Coinhouse - December 18, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 2 рейхспфеннига 1937 E на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
373 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Германия 2 рейхспфеннига 1937 E на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 220 RUB
Германия 2 рейхспфеннига 1937 E на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхспфеннига 1937 E на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхспфеннига 1937 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхспфеннига 1937 E на аукционе WAG - December 4, 2016
Продавец WAG
Дата 4 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 2 рейхспфеннига 1937 E на аукционе Aurea - December 10, 2014
Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2014
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 рейхспфеннига 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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