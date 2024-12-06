flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхсмарка 1937 года E "Тип 1933-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 1 рейхсмарка 1937 года E "Тип 1933-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 1 рейхсмарка 1937 года E "Тип 1933-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 4,85 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,926,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 1 рейхсмарка
  • Год 1937
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1937 года со знаком E. Это никелевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 5432 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 110 EUR. Торги состоялись 21 апреля 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Rio de la Plata (1)
Германия 1 рейхсмарка 1937 E на аукционе Rio de la Plata - June 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 35 USD
Германия 1 рейхсмарка 1937 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 рейхсмарка 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 451
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Третьего рейха Монеты Германии 1937 года Все немецкие монеты немецкие никелевые монеты немецкие монеты номиналом 1 рейхсмарка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
NumisCorner
Аукцион 6 дек. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 1 дек. 2024
Top lot
Top lot
Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Аукцион 14 дек. 2024
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть