Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхсмарка 1937 года E "Тип 1933-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 4,85 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,926,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 1 рейхсмарка
- Год 1937
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1937 года со знаком E. Это никелевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 5432 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 110 EUR. Торги состоялись 21 апреля 2021.
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Где продать?
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