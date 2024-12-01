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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхсмарки 1937 года D "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 2 рейхсмарки 1937 года D "Тип 1936-1939" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 2 рейхсмарки 1937 года D "Тип 1936-1939" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 8 гр
  • Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,190,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 2 рейхсмарки
  • Год 1937
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1937 года со знаком D. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1877 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 700 EUR. Торги состоялись 30 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 рейхсмарки 1937 D на аукционе WDA - MiM - November 28, 2024
Германия 2 рейхсмарки 1937 D на аукционе WDA - MiM - November 28, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 28 ноября 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 560 PLN
Германия 2 рейхсмарки 1937 D на аукционе MUNZE - June 19, 2024
Продавец MUNZE
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Германия 2 рейхсмарки 1937 D на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Германия 2 рейхсмарки 1937 D на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1937 D на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1937 D на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Германия 2 рейхсмарки 1937 D на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1937 D на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Германия 2 рейхсмарки 1937 D на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1937 D на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Германия 2 рейхсмарки 1937 D на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1937 D на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1937 D на аукционе Sonntag - May 31, 2022
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1937 D на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1937 D на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1937 D на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1937 D на аукционе VL Nummus - March 13, 2022
Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1937 D на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1937 D на аукционе Rio de la Plata - December 17, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1937 D на аукционе MUNZE - December 11, 2021
Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1937 D на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1937 D на аукционе Stack's - June 23, 2021
Германия 2 рейхсмарки 1937 D на аукционе Stack's - June 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 июня 2021
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1937 D на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1937 D на аукционе Rzeszowski DA - August 5, 2020
Германия 2 рейхсмарки 1937 D на аукционе Rzeszowski DA - August 5, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 5 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1937 D на аукционе Империя - January 25, 2019
Продавец Империя
Дата 25 января 2019
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 рейхсмарки 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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