Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхсмарки 1937 года D "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 8 гр
- Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,190,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 2 рейхсмарки
- Год 1937
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1937 года со знаком D. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1877 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 700 EUR. Торги состоялись 30 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 ноября 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 560 PLN
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 23 июня 2021
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Rzeszowski DA
Дата 5 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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