Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхсмарка 1937 года A "Тип 1933-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 4,85 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 49,976,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 1 рейхсмарка
- Год 1937
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1937 года со знаком A. Это никелевая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1514 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 863 USD. Торги состоялись 2 июня 2002.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rio de la Plata
Дата 24 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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