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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхсмарка 1937 года A "Тип 1933-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 1 рейхсмарка 1937 года A "Тип 1933-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 1 рейхсмарка 1937 года A "Тип 1933-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 4,85 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 49,976,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 1 рейхсмарка
  • Год 1937
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1937 года со знаком A. Это никелевая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1514 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 863 USD. Торги состоялись 2 июня 2002.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 рейхсмарка 1937 A на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 43 EUR
Германия 1 рейхсмарка 1937 A на аукционе Frühwald - November 27, 2022
Продавец Frühwald
Дата 27 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1937 A на аукционе Rio de la Plata - June 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 16 USD
Германия 1 рейхсмарка 1937 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1937 A на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1937 A на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1937 A на аукционе Rio de la Plata - July 24, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 24 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1937 A на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1937 A на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1937 A на аукционе Künker - February 13, 2014
Продавец Künker
Дата 13 февраля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рейхсмарка 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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