1 рейхсмарка 1937 года A "Тип 1933-1939" (Германия, Третий рейх)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1937 года со знаком A. Это никелевая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1514 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 863 USD. Торги состоялись 2 июня 2002.

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