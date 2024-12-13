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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхсмарка 1937 года F "Тип 1933-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 1 рейхсмарка 1937 года F "Тип 1933-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 1 рейхсмарка 1937 года F "Тип 1933-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 4,85 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,221,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 1 рейхсмарка
  • Год 1937
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1937 года со знаком F. Это никелевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 398 проданному на аукционе NOA за 1850 EUR. Торги состоялись 4 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Pesek Auctions (1)
Германия 1 рейхсмарка 1937 F на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
2005 $
Цена в валюте аукциона 1850 EUR
Германия 1 рейхсмарка 1937 F на аукционе Numismática Leilões - April 18, 2023
Продавец Numismática Leilões
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Германия 1 рейхсмарка 1937 F на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Германия 1 рейхсмарка 1937 F на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 19 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхсмарка 1937 F на аукционе BAC - March 2, 2022
Продавец BAC
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхсмарка 1937 F на аукционе Numismatica Ferrarese - February 20, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 20 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1937 F на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхсмарка 1937 F на аукционе BAC - September 8, 2021
Продавец BAC
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1937 F на аукционе Numismatica Ferrarese - June 13, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 13 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1937 F на аукционе Numisbalt - May 23, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 23 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1937 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхсмарка 1937 F на аукционе Katz - December 18, 2016
Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1937 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 14, 2016
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 14 января 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1937 F на аукционе ibercoin - June 25, 2014
Продавец ibercoin
Дата 25 июня 2014
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рейхсмарка 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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