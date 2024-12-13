Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхсмарка 1937 года F "Тип 1933-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 4,85 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,221,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 1 рейхсмарка
- Год 1937
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1937 года со знаком F. Это никелевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 398 проданному на аукционе NOA за 1850 EUR. Торги состоялись 4 апреля 2024.
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Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
2005 $
Цена в валюте аукциона 1850 EUR
Продавец Numismática Leilões
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Продавец Pesek Auctions
Дата 19 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 23 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 14 января 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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