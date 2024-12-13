Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхспфеннигов 1937 года F "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,092,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 5 рейхспфеннигов
- Год 1937
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1937 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1875 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 325 EUR. Торги состоялись 9 декабря 2014.
Сохранность
- Все фирмы
- Möller (1)
- Sonntag (1)
Где продать?
Для продажи 5 рейхспфеннигов 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск