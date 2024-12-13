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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхспфеннигов 1937 года F "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1937 года F "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1937 года F "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,092,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 5 рейхспфеннигов
  • Год 1937
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1937 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1875 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 325 EUR. Торги состоялись 9 декабря 2014.

Сохранность
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  • Möller (1)
  • Sonntag (1)
Германия 5 рейхспфеннигов 1937 F на аукционе Sonntag - December 10, 2014
Продавец Sonntag
Дата 10 декабря 2014
Сохранность PROOF
Цена
403 $
Цена в валюте аукциона 325 EUR
Германия 5 рейхспфеннигов 1937 F на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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