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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1937 года E "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1937 года E "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1937 года E "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Aurea Numismatika

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,786,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1937
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1937 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1528 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 75 EUR. Торги состоялись 10 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 рейхспфеннигов 1937 E на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1937 E на аукционе Rauch - July 18, 2021
Продавец Rauch
Дата 18 июля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1937 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1937 E на аукционе Aurea - December 10, 2015
Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2015
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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