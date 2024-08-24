Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1937 года D (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 3,50 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,814,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1937
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1937 года со знаком D. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2337 проданному на аукционе Katz Auction за 8 EUR. Торги состоялись 26 ноября 2021.
Сохранность
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