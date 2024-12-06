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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхсмарка 1937 года D "Тип 1933-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 1 рейхсмарка 1937 года D "Тип 1933-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 1 рейхсмарка 1937 года D "Тип 1933-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 4,85 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,529,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 1 рейхсмарка
  • Год 1937
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1937 года со знаком D. Это никелевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 2189 проданному на аукционе H.D. Rauch за 24 EUR. Торги состоялись 16 июля 2021.

Сохранность
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  • Katz (2)
  • Rio de la Plata (1)
Германия 1 рейхсмарка 1937 D на аукционе Rio de la Plata - June 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 20 USD
Германия 1 рейхсмарка 1937 D на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Германия 1 рейхсмарка 1937 D на аукционе Katz - December 18, 2016
Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена
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