Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхсмарка 1937 года D "Тип 1933-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 4,85 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,529,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 1 рейхсмарка
- Год 1937
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1937 года со знаком D. Это никелевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 2189 проданному на аукционе H.D. Rauch за 24 EUR. Торги состоялись 16 июля 2021.
Сохранность
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- Rio de la Plata (1)
Где продать?
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