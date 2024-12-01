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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхспфеннигов 1937 года A "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1937 года A "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1937 года A "Тип 1936-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 29,700,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 5 рейхспфеннигов
  • Год 1937
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1937 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2550 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 460 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2021.

Сохранность
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Германия 5 рейхспфеннигов 1937 A на аукционе Stare Monety - September 6, 2024
Германия 5 рейхспфеннигов 1937 A на аукционе Stare Monety - September 6, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 6 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 рейхспфеннигов 1937 A на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
336 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Германия 5 рейхспфеннигов 1937 A на аукционе Stephen Album - April 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 USD
Германия 5 рейхспфеннигов 1937 A на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхспфеннигов 1937 A на аукционе Klondike Auction - November 10, 2023
Продавец Klondike Auction
Дата 10 ноября 2023
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
******
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Германия 5 рейхспфеннигов 1937 A на аукционе Schulman - April 5, 2023
Продавец Schulman
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 5 рейхспфеннигов 1937 A на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность PF64 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхспфеннигов 1937 A на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхспфеннигов 1937 A на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхспфеннигов 1937 A на аукционе Solidus Numismatik - January 26, 2021
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхспфеннигов 1937 A на аукционе Stack's - January 20, 2020
Германия 5 рейхспфеннигов 1937 A на аукционе Stack's - January 20, 2020
Продавец Stack's
Дата 20 января 2020
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхспфеннигов 1937 A на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 5 рейхспфеннигов 1937 A на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхспфеннигов 1937 A на аукционе Höhn - October 22, 2016
Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где купить?
Германия 5 рейхспфеннигов 1937 A на аукционе WAG - December 8, 2024
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2024
Сохранность PF64 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 рейхспфеннигов 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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