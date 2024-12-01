Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхспфеннигов 1937 года A "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 29,700,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 5 рейхспфеннигов
- Год 1937
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1937 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2550 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 460 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 USD
Продавец Klondike Auction
Дата 10 ноября 2023
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность PF64 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 января 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 20 января 2020
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
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