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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1937 года G "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1937 года G "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1937 года G "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,250,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1937
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1937 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 3539 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 410 EUR. Торги состоялись 22 июля 2024.

Сохранность
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Германия 1 рейхспфенниг 1937 G на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
445 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Германия 1 рейхспфенниг 1937 G на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
387 $
Цена в валюте аукциона 325 EUR
Германия 1 рейхспфенниг 1937 G на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 рейхспфенниг 1937 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 рейхспфенниг 1937 G на аукционе Künker - October 7, 2008
Продавец Künker
Дата 7 октября 2008
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 рейхспфенниг 1937 G на аукционе Künker - June 19, 2001
Продавец Künker
Дата 19 июня 2001
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 рейхспфенниг 1937 G на аукционе Künker - March 10, 2000
Продавец Künker
Дата 10 марта 2000
Сохранность PROOF
Цена
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