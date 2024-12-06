Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхсмарки 1936 года E "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 8 гр
- Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 2 рейхсмарки
- Год 1936
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1936 года со знаком E. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1823 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1100 EUR. Торги состоялись 13 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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