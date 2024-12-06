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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхсмарки 1936 года E "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 2 рейхсмарки 1936 года E "Тип 1936-1939" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 2 рейхсмарки 1936 года E "Тип 1936-1939" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 8 гр
  • Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 2 рейхсмарки
  • Год 1936
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1936 года со знаком E. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1823 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1100 EUR. Торги состоялись 13 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность XF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Германия 2 рейхсмарки 1936 E на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Германия 2 рейхсмарки 1936 E на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Германия 2 рейхсмарки 1936 E на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Германия 2 рейхсмарки 1936 E на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1936 E на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1936 E на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1936 E на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1936 E на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1936 E на аукционе Gärtner - June 25, 2022
Продавец Gärtner
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1936 E на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 19, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1936 E на аукционе Rio de la Plata - June 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1936 E на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1936 E на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1936 E на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1936 E на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1936 E на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1936 E на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1936 E на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1936 E на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1936 E на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1936 E на аукционе Stare Monety - September 4, 2020
Германия 2 рейхсмарки 1936 E на аукционе Stare Monety - September 4, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 4 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1936 E на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Германия 2 рейхсмарки 1936 E на аукционе COINSNET - December 1, 2024
Германия 2 рейхсмарки 1936 E на аукционе COINSNET - December 1, 2024
Продавец COINSNET
Дата 1 декабря 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

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