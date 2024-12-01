Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхсмарки 1936 года G "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 8 гр
- Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 2 рейхсмарки
- Год 1936
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1936 года со знаком G. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1837 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 725 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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