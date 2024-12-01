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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхсмарки 1936 года G "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 2 рейхсмарки 1936 года G "Тип 1936-1939" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 2 рейхсмарки 1936 года G "Тип 1936-1939" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 8 гр
  • Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 2 рейхсмарки
  • Год 1936
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1936 года со знаком G. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1837 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 725 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 рейхсмарки 1936 G на аукционе TMAJK sro - October 17, 2024
Германия 2 рейхсмарки 1936 G на аукционе TMAJK sro - October 17, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 17 октября 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1936 G на аукционе Katz - August 30, 2024
Продавец Katz
Дата 30 августа 2024
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность VF
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Германия 2 рейхсмарки 1936 G на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Германия 2 рейхсмарки 1936 G на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1936 G на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 2 рейхсмарки 1936 G на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1936 G на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Германия 2 рейхсмарки 1936 G на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1936 G на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1936 G на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1936 G на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1936 G на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Германия 2 рейхсмарки 1936 G на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1936 G на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Германия 2 рейхсмарки 1936 G на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1936 G на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Германия 2 рейхсмарки 1936 G на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1936 G на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Германия 2 рейхсмарки 1936 G на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1936 G на аукционе Numisbalt - February 19, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 19 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1936 G на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1936 G на аукционе Coinhouse - October 9, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1936 G на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
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Германия 2 рейхсмарки 1936 G на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
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Германия 2 рейхсмарки 1936 G на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
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Германия 2 рейхсмарки 1936 G на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1936 G на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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