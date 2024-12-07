Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхсмарки 1939 года J "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Numis Poland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 8 гр
- Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,414,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 2 рейхсмарки
- Год 1939
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1939 года со знаком J. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1301 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 250 EUR. Торги состоялись 30 ноября 2021.
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Продавец Rio de la Plata
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS61 CGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 4 августа 2021
Сохранность MS63 PCG
Цена
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 28 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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