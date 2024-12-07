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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхсмарки 1939 года J "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 2 рейхсмарки 1939 года J "Тип 1936-1939" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 2 рейхсмарки 1939 года J "Тип 1936-1939" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Numis Poland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 8 гр
  • Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,414,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 2 рейхсмарки
  • Год 1939
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1939 года со знаком J. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1301 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 250 EUR. Торги состоялись 30 ноября 2021.

Сохранность
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Германия 2 рейхсмарки 1939 J на аукционе Александр - October 31, 2024
Германия 2 рейхсмарки 1939 J на аукционе Александр - October 31, 2024
Продавец Александр
Дата 31 октября 2024
Сохранность AU55
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1939 J на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1939 J на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Германия 2 рейхсмарки 1939 J на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Германия 2 рейхсмарки 1939 J на аукционе MUNZE - May 30, 2023
Продавец MUNZE
Дата 30 мая 2023
Сохранность MS61 CGC
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1939 J на аукционе Rio de la Plata - March 17, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1939 J на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1939 J на аукционе MUNZE - September 16, 2022
Германия 2 рейхсмарки 1939 J на аукционе MUNZE - September 16, 2022
Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS61 CGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1939 J на аукционе MUNZE - December 11, 2021
Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1939 J на аукционе Numis Poland - August 4, 2021
Германия 2 рейхсмарки 1939 J на аукционе Numis Poland - August 4, 2021
Продавец Numis Poland
Дата 4 августа 2021
Сохранность MS63 PCG
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1939 J на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1939 J на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1939 J на аукционе Ibrahim's Collectibles - February 28, 2021
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 28 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1939 J на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1939 J на аукционе Russiancoin - January 11, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1939 J на аукционе Russiancoin - October 26, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1939 J на аукционе Russiancoin - August 3, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 3 августа 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1939 J на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 рейхсмарки 1939 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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