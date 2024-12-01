Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхсмарки 1939 года B "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 8 гр
- Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,522,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 2 рейхсмарки
- Год 1939
- Монетный двор Вена
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1939 года со знаком B. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 229 проданному на аукционе MUNZE за 3000 RUB. Торги состоялись 30 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS62 CGC
Цена
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 28 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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