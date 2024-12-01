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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхсмарки 1939 года B "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 2 рейхсмарки 1939 года B "Тип 1936-1939" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 2 рейхсмарки 1939 года B "Тип 1936-1939" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 8 гр
  • Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,522,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 2 рейхсмарки
  • Год 1939
  • Монетный двор Вена
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1939 года со знаком B. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 229 проданному на аукционе MUNZE за 3000 RUB. Торги состоялись 30 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 рейхсмарки 1939 B на аукционе CoinsNB - November 23, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 23 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Германия 2 рейхсмарки 1939 B на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Германия 2 рейхсмарки 1939 B на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Германия 2 рейхсмарки 1939 B на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1939 B на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1939 B на аукционе MUNZE - May 30, 2023
Германия 2 рейхсмарки 1939 B на аукционе MUNZE - May 30, 2023
Продавец MUNZE
Дата 30 мая 2023
Сохранность MS62 CGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1939 B на аукционе MUNZE - September 16, 2022
Германия 2 рейхсмарки 1939 B на аукционе MUNZE - September 16, 2022
Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS62 CGC
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1939 B на аукционе MUNZE - December 11, 2021
Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 рейхсмарки 1939 B на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1939 B на аукционе Ibrahim's Collectibles - February 28, 2021
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 28 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1939 B на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Германия 2 рейхсмарки 1939 B на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1939 B на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Германия 2 рейхсмарки 1939 B на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1939 B на аукционе MUNZE - February 6, 2021
Продавец MUNZE
Дата 6 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1939 B на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Германия 2 рейхсмарки 1939 B на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1939 B на аукционе Империя - January 25, 2019
Продавец Империя
Дата 25 января 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1939 B на аукционе Katz - June 25, 2017
Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1939 B на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 рейхсмарки 1939 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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