1 рейхсмарка 1936 года A "Тип 1933-1939" (Германия, Третий рейх)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1936 года со знаком A. Это никелевая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9 проданному на аукционе Katz Auction за 314 EUR. Торги состоялись 14 мая 2022.

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