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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхсмарка 1936 года A "Тип 1933-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 1 рейхсмарка 1936 года A "Тип 1933-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 1 рейхсмарка 1936 года A "Тип 1933-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 4,85 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 20,287,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 1 рейхсмарка
  • Год 1936
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1936 года со знаком A. Это никелевая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9 проданному на аукционе Katz Auction за 314 EUR. Торги состоялись 14 мая 2022.

Сохранность
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  • Coinhouse (1)
  • CoinsNB (1)
  • Höhn (1)
  • Katz (1)
  • Rio de la Plata (2)
  • WCN (2)
  • Денга1700 (1)
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность XF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Германия 1 рейхсмарка 1936 A на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Германия 1 рейхсмарка 1936 A на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Продавец Денга1700
Дата 26 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхсмарка 1936 A на аукционе CoinsNB - June 25, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 25 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1936 A на аукционе Rio de la Plata - June 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1936 A на аукционе Rio de la Plata - March 12, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1936 A на аукционе Coinhouse - September 27, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 27 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1936 A на аукционе Katz - December 18, 2016
Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1936 A на аукционе Höhn - August 31, 2015
Продавец Höhn
Дата 31 августа 2015
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рейхсмарка 1936 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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