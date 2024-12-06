Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхсмарка 1936 года A "Тип 1933-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 4,85 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 20,287,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 1 рейхсмарка
- Год 1936
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1936 года со знаком A. Это никелевая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9 проданному на аукционе Katz Auction за 314 EUR. Торги состоялись 14 мая 2022.
Сохранность
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- Денга1700 (1)
Продавец Денга1700
Дата 26 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 25 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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