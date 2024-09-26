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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1936 года F (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1936 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1936 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,50 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 602,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1936
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1936 года со знаком F. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 5048 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2021.

Сохранность
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  • Grün (1)
Германия 50 рейхспфеннигов 1936 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1936 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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