Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1936 года G "Гинденбург" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 13,88 гр
- Чистого серебра (0,4016 oz) 12,492 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,734,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1936
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1936 года "Гинденбург" со знаком G. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 2855 проданному на аукционе Katz Auction за 681 EUR. Торги состоялись 30 августа 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Денга1700
Дата 26 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 6 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 25 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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