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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1936 года G "Гинденбург" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1936 года G "Гинденбург" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1936 года G "Гинденбург" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 13,88 гр
  • Чистого серебра (0,4016 oz) 12,492 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,734,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1936
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1936 года "Гинденбург" со знаком G. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 2855 проданному на аукционе Katz Auction за 681 EUR. Торги состоялись 30 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Денга1700 (3)
Германия 5 рейхсмарок 1936 G "Гинденбург" на аукционе Al Sur del Mundo - June 7, 2024
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 7 июня 2024
Сохранность VF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 12 USD
Германия 5 рейхсмарок 1936 G "Гинденбург" на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1936 G "Гинденбург" на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1936 G "Гинденбург" на аукционе Stack's - March 1, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1936 G "Гинденбург" на аукционе Stack's - March 1, 2023
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1936 G "Гинденбург" на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1936 G "Гинденбург" на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Продавец Денга1700
Дата 26 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1936 G "Гинденбург" на аукционе Денга1700 - January 6, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1936 G "Гинденбург" на аукционе Денга1700 - January 6, 2023
Продавец Денга1700
Дата 6 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1936 G "Гинденбург" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1936 G "Гинденбург" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 5 рейхсмарок 1936 G "Гинденбург" на аукционе Rio de la Plata - December 8, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1936 G "Гинденбург" на аукционе Russiancoin - November 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1936 G "Гинденбург" на аукционе Russiancoin - March 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1936 G "Гинденбург" на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Германия 5 рейхсмарок 1936 G "Гинденбург" на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Продавец Денга1700
Дата 17 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1936 G "Гинденбург" на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1936 G "Гинденбург" на аукционе Russiancoin - September 17, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 17 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1936 G "Гинденбург" на аукционе Russiancoin - July 23, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 23 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1936 G "Гинденбург" на аукционе Katz - June 7, 2020
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1936 G "Гинденбург" на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 рейхсмарок 1936 G "Гинденбург" на аукционе WAG - December 7, 2014
Продавец WAG
Дата 7 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рейхсмарок 1936 "Гинденбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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