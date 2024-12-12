Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхспфеннигов 1936 года D "Тип 1936-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 5 рейхспфеннигов
- Год 1936
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (67) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1936 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 4339 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 250 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
- Coinhouse (1)
- CoinsNB (1)
- Felzmann (4)
- Frühwald (1)
- Gärtner (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (9)
- Heritage Eur (1)
- Höhn (4)
- Katz (1)
- Künker (8)
- Möller (1)
- Münz Zentrum Rheinland (2)
- Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG (1)
- Rauch (2)
- Reinhard Fischer (10)
- Rhenumis (1)
- Russiancoin (7)
- SINCONA (1)
- Tauler & Fau (1)
- UBS (1)
- WAG (6)
- Wormser Auktionshaus (1)
Продавец Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата 20 октября 2024
Сохранность AU
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Продавец CoinsNB
Дата 11 февраля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 5 рейхспфеннигов 1936 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск