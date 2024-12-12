Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхспфенниг 1936 года J "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 1 рейхспфенниг
- Год 1936
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1936 года со знаком J. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 10283 проданному на аукционе Rhenumis за 1400 EUR. Торги состоялись 9 ноября 2023.
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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