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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1936 года J "Тип 1936-1940" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1936 года J "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1936 года J "Тип 1936-1940" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1936
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1936 года со знаком J. Это бронзовая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 10283 проданному на аукционе Rhenumis за 1400 EUR. Торги состоялись 9 ноября 2023.

Сохранность
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Германия 1 рейхспфенниг 1936 J на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
1498 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Германия 1 рейхспфенниг 1936 J на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1936 J на аукционе Gorny & Mosch - March 22, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1936 J на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 23, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1936 J на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 19, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1936 J на аукционе Rio de la Plata - June 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 45 USD
Германия 1 рейхспфенниг 1936 J на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Германия 1 рейхспфенниг 1936 J на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхспфенниг 1936 J на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхспфенниг 1936 J на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхспфенниг 1936 J на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1936 J на аукционе Russiancoin - May 28, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 28 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1936 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхспфенниг 1936 J на аукционе Sonntag - December 10, 2014
Продавец Sonntag
Дата 10 декабря 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рейхспфенниг 1936 J на аукционе Künker - July 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 июля 2014
Сохранность AU
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхспфенниг 1936 J на аукционе Münzen & Medaillen - November 27, 2013
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рейхспфенниг 1936 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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