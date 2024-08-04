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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхспфеннига 1936 года E (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 2 рейхспфеннига 1936 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 2 рейхспфеннига 1936 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,34 гр
  • Диаметр 20,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 573,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 2 рейхспфеннига
  • Год 1936
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1936 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2465 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 680 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 рейхспфеннига 1936 E на аукционе Russiancoin - May 25, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 25 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рейхспфеннига 1936 E на аукционе Russiancoin - April 27, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 27 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 1700 RUB
Германия 2 рейхспфеннига 1936 E на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рейхспфеннига 1936 E на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
222 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Германия 2 рейхспфеннига 1936 E на аукционе Russiancoin - May 12, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 12 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рейхспфеннига 1936 E на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 2 рейхспфеннига 1936 E на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рейхспфеннига 1936 E на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 рейхспфеннига 1936 E на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 2 рейхспфеннига 1936 E на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рейхспфеннига 1936 E на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рейхспфеннига 1936 E на аукционе Russiancoin - April 8, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 8 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рейхспфеннига 1936 E на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рейхспфеннига 1936 E на аукционе Russiancoin - September 3, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 3 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рейхспфеннига 1936 E на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рейхспфеннига 1936 E на аукционе Russiancoin - May 28, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 28 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рейхспфеннига 1936 E на аукционе Russiancoin - April 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рейхспфеннига 1936 E на аукционе Russiancoin - September 19, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 19 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рейхспфеннига 1936 E на аукционе Numisor - November 20, 2018
Продавец Numisor
Дата 20 ноября 2018
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Германия 2 рейхспфеннига 1936 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рейхспфеннига 1936 E на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 рейхспфеннига 1936 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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