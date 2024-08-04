Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхспфеннига 1936 года E (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,34 гр
- Диаметр 20,2 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 573,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 2 рейхспфеннига
- Год 1936
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1936 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2465 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 680 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 27 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 1700 RUB
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
222 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numisor
Дата 20 ноября 2018
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
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Где продать?
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