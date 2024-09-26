Германия Период: 1871-2001 1871-2001
Монеты для обращения 2 рейхспфеннига Bеймарской республики - Германия
2 рейхспфеннига 1923-1936
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1923 F - 0 121924 A 19,620,000 0 131924 D 3,482,000 0 21924 E 4,253,000 0 101924 F 4,567,000 0 101924 G 4,560,000 0 01924 J 7,489,000 0 01924 Без знака монетного двора - 0 11925 A 22,433,000 0 41925 D 2,412,000 0 21925 E 5,414,000 0 151925 F 4,851,000 0 31925 G 2,456,000 0 41936 A 3,220,000 0 51936 D 6,525,000 0 61936 E 573,000 0 221936 F 3,100,000 0 0
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