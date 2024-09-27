Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхспфеннига 1925 года F (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,34 гр
- Диаметр 20,2 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,851,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 2 рейхспфеннига
- Год 1925
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1925 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1159 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 155 EUR. Торги состоялись 10 мая 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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