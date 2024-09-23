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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхспфеннига 1924 года E (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 2 рейхспфеннига 1924 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 2 рейхспфеннига 1924 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,34 гр
  • Диаметр 20,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,253,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 2 рейхспфеннига
  • Год 1924
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1924 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1560 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 140 EUR. Торги состоялись 25 июля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 рейхспфеннига 1924 E на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
154 $
Цена в валюте аукциона 145 EUR
Германия 2 рейхспфеннига 1924 E на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
145 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Германия 2 рейхспфеннига 1924 E на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 рейхспфеннига 1924 E на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 рейхспфеннига 1924 E на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 рейхспфеннига 1924 E на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 рейхспфеннига 1924 E на аукционе Künker - July 27, 2017
Продавец Künker
Дата 27 июля 2017
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
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Германия 2 рейхспфеннига 1924 E на аукционе WAG - August 4, 2013
Продавец WAG
Дата 4 августа 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 рейхспфеннига 1924 E на аукционе WAG - July 7, 2013
Продавец WAG
Дата 7 июля 2013
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 рейхспфеннига 1924 E на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 рейхспфеннига 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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