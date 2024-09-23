Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхспфеннига 1924 года E (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,34 гр
- Диаметр 20,2 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,253,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 2 рейхспфеннига
- Год 1924
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1924 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1560 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 140 EUR. Торги состоялись 25 июля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 июля 2017
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
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Продавец WAG
Дата 4 августа 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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