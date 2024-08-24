Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхспфеннига 1924 года A (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,34 гр
- Диаметр 20,2 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 19,620,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 2 рейхспфеннига
- Год 1924
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1924 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4591 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 160 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 9 ноября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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