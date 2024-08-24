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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхспфеннига 1924 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 2 рейхспфеннига 1924 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 2 рейхспфеннига 1924 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,34 гр
  • Диаметр 20,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 19,620,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 2 рейхспфеннига
  • Год 1924
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1924 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4591 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 160 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
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Германия 2 рейхспфеннига 1924 A на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
Германия 2 рейхспфеннига 1924 A на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 41 EUR
Германия 2 рейхспфеннига 1924 A на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 рейхспфеннига 1924 A на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 2 рейхспфеннига 1924 A на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 рейхспфеннига 1924 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 рейхспфеннига 1924 A на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Германия 2 рейхспфеннига 1924 A на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 рейхспфеннига 1924 A на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 рейхспфеннига 1924 A на аукционе Künker - December 8, 2016
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 рейхспфеннига 1924 A на аукционе Künker - December 8, 2016
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 рейхспфеннига 1924 A на аукционе WAG - November 9, 2014
Продавец WAG
Дата 9 ноября 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 рейхспфеннига 1924 A на аукционе Gorny & Mosch - March 7, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2005
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 рейхспфеннига 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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