Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхспфеннига 1936 года A (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,34 гр
- Диаметр 20,2 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,220,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 2 рейхспфеннига
- Год 1936
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1936 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4254 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 310 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 USD
Где продать?
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