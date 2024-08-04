Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхспфеннига 1936 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 2 рейхспфеннига 1936 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 2 рейхспфеннига 1936 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,34 гр
  • Диаметр 20,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,220,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 2 рейхспфеннига
  • Год 1936
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1936 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4254 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 310 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Künker (1)
  • Stephen Album (1)
  • WAG (2)
Германия 2 рейхспфеннига 1936 A на аукционе Stephen Album - April 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 USD
Германия 2 рейхспфеннига 1936 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
143 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Германия 2 рейхспфеннига 1936 A на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 рейхспфеннига 1936 A на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 рейхспфеннига 1936 A на аукционе WAG - August 4, 2013
Продавец WAG
Дата 4 августа 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 рейхспфеннига 1936 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Bеймарской республики Монеты Германии 1936 года Все немецкие монеты немецкие бронзовые монеты немецкие монеты номиналом 2 рейхспфеннига Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск