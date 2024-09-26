Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхспфеннига 1923 года F (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,34 гр
- Диаметр 20,2 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 2 рейхспфеннига
- Год 1923
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1923 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3025 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 8250 EUR. Торги состоялись 24 мая 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
4630 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Продавец Reinhard Fischer
Дата 7 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
3363 $
Цена в валюте аукциона 2900 EUR
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 11 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 1 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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