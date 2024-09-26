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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхспфеннига 1923 года F (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 2 рейхспфеннига 1923 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 2 рейхспфеннига 1923 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,34 гр
  • Диаметр 20,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 2 рейхспфеннига
  • Год 1923
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1923 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 3025 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 8250 EUR. Торги состоялись 24 мая 2011.

Сохранность
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Германия 2 рейхспфеннига 1923 F на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
4630 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Германия 2 рейхспфеннига 1923 F на аукционе Reinhard Fischer - September 7, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 7 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
3363 $
Цена в валюте аукциона 2900 EUR
Германия 2 рейхспфеннига 1923 F на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 рейхспфеннига 1923 F на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 2 рейхспфеннига 1923 F на аукционе WAG - June 5, 2016
Продавец WAG
Дата 5 июня 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 2 рейхспфеннига 1923 F на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 рейхспфеннига 1923 F на аукционе Künker - July 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 рейхспфеннига 1923 F на аукционе Busso Peus - April 25, 2014
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Германия 2 рейхспфеннига 1923 F на аукционе Rauch - April 11, 2014
Продавец Rauch
Дата 11 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 рейхспфеннига 1923 F на аукционе Busso Peus - November 1, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 1 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 рейхспфеннига 1923 F на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 рейхспфеннига 1923 F на аукционе Künker - March 15, 2007
Продавец Künker
Дата 15 марта 2007
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 рейхспфеннига 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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