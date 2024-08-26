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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхспфеннига 1925 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 2 рейхспфеннига 1925 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 2 рейхспфеннига 1925 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Münzen & Medaillen GmbH

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,34 гр
  • Диаметр 20,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 22,433,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 2 рейхспфеннига
  • Год 1925
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1925 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 149 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 50 USD. Торги состоялись 11 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stephen Album (1)
Германия 2 рейхспфеннига 1925 A на аукционе Stephen Album - April 11, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2022
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 50 USD
Германия 2 рейхспфеннига 1925 A на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Германия 2 рейхспфеннига 1925 A на аукционе HIRSCH - May 12, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 12 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Германия 2 рейхспфеннига 1925 A на аукционе Münzen & Medaillen - November 27, 2013
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 рейхспфеннига 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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