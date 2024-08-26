2 рейхспфеннига 1925 года A (Германия, Bеймарская республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1925 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 149 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 50 USD. Торги состоялись 11 апреля 2022.

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