Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхспфеннига 1925 года A (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Münzen & Medaillen GmbH
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,34 гр
- Диаметр 20,2 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 22,433,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 2 рейхспфеннига
- Год 1925
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1925 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 149 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 50 USD. Торги состоялись 11 апреля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2022
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 50 USD
Где продать?
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