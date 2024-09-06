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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхспфеннига 1924 года. Без знака монетного двора (Германия, Bеймарская республика)

Разновидность: Без знака монетного двора

Аверс монеты - 2 рейхспфеннига 1924 года Без знака монетного двора - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 2 рейхспфеннига 1924 года Без знака монетного двора - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,34 гр
  • Диаметр 20,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 2 рейхспфеннига
  • Год 1924
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1924 года. Без знака монетного двора. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2214 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 110 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2017.

Сохранность
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  • Sonntag (1)
Германия 2 рейхспфеннига 1924 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 рейхспфеннига 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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