Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхспфеннига 1924 года. Без знака монетного двора (Германия, Bеймарская республика)
Разновидность: Без знака монетного двора
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,34 гр
- Диаметр 20,2 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 2 рейхспфеннига
- Год 1924
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1924 года. Без знака монетного двора. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2214 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 110 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2017.
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Где продать?
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