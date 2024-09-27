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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхспфеннига 1925 года D (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 2 рейхспфеннига 1925 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 2 рейхспфеннига 1925 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,34 гр
  • Диаметр 20,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,412,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 2 рейхспфеннига
  • Год 1925
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1925 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 817 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 80 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.

Сохранность
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  • Grün (2)
Германия 2 рейхспфеннига 1925 D на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 2 рейхспфеннига 1925 D на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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