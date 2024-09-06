Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхспфеннига 1925 года E (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,34 гр
- Диаметр 20,2 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,414,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 2 рейхспфеннига
- Год 1925
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1925 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2400 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1050 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность PF64 RD ННР
Цена
233 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 60 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность PF66 RB NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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