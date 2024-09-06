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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхспфеннига 1925 года E (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 2 рейхспфеннига 1925 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 2 рейхспфеннига 1925 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,34 гр
  • Диаметр 20,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,414,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 2 рейхспфеннига
  • Год 1925
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхспфеннига 1925 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2400 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1050 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 рейхспфеннига 1925 E на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность PF64 RD ННР
Цена
Германия 2 рейхспфеннига 1925 E на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Германия 2 рейхспфеннига 1925 E на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность PF64 RD ННР
Цена
233 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Германия 2 рейхспфеннига 1925 E на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 60 RUB
Германия 2 рейхспфеннига 1925 E на аукционе Russiancoin - March 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 2 рейхспфеннига 1925 E на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 рейхспфеннига 1925 E на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рейхспфеннига 1925 E на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 рейхспфеннига 1925 E на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 рейхспфеннига 1925 E на аукционе Künker - October 22, 2020
Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность PF66 RB NGC
Цена
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Германия 2 рейхспфеннига 1925 E на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 2 рейхспфеннига 1925 E на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 рейхспфеннига 1925 E на аукционе Russiancoin - May 28, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 28 мая 2020
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 рейхспфеннига 1925 E на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 рейхспфеннига 1925 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 рейхспфеннига 1925 E на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 рейхспфеннига 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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